توريد 15 ألف طن أرز شعير بالمضارب والشون الحكومية فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية جاء حول مدى انتظام أعمال توريد أرز الشعير بالشون والمضارب الحكومية، حيث بلغت الكمية الموردة حتى مساء الأمس 15 ألف طن.

وتضمنت تلك الجهود ضبط 455 طن من الأرز بمخازن سرية وسيارات للنقل بدون تصريح، حيث تم تسليم الكميات المضبوطة إلى مضرب الزرقا لبيعها بالسعر الرسمى.

وفى حملة نفذتها المديرية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز فقد تم تحرير 89 محضر لرصد مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات والاوزان المقررة.