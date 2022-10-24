"تموين القليوبية": منح طن الدقيق بـ 10 آلاف جنيه للمخابز المشتركة بمبادرة الفينو

وأشار مدير تموين القليوبية خلال تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بحضور أحمد المهدي مساعد الوزير، بحضور عدد من القيادات، لبحث كيفية إدارة موقف العيش الفينو، وتم الانتهاء إلى اقتراح بتشغيل المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة، مع منحهم طن الدقيق المدعم بسعر 10 آلاف جنيها، في حين يبلغ سعر طن الدقيق الفاخر بالسوق يتراوح ما بين 12.5 إلى 17 ألف جنيه للطن الواحد، وذلك من أجل انتاج خبز وزنين الأول وزنه 40 جرام وسعره 75 قرش، ووزن 60 جرام وسعره 1 جنيه، أما الخبز السياحي يكون وزنه 75 جرام ويكون سعره 1 جنيه لرغيف الخبز.

وتابع، أنه وبالفعل بدأت المحافظة في توفير الدقيق لتوزيعه على المخابز المرخصة التي تقدمت بالطلبات، من خلال صرفها من 3 مستودعات على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالتجربة لمدة شهر من تاريخ بدء العمل بها، وتم عمل حلات إرشادية على مستوى الإدارات لتحفيز أصحاب المخابز للمشاركة بالمبادرة، مع تحديد الغرامة المقررة على المخابز المخالفة لتلك الاشتراطات لتصبح الغرامة 10 ألاف جنيها لأي مخالفة، وبالنسبة للمخابز التي ستتقدم للمبادرة سيتم وضع قائمة بالأسعار والوزن.