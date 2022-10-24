"تموين القليوبية": منح طن الدقيق بـ 10 آلاف جنيه للمخابز المشتركة بمبادرة الفينو

أعلن المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وجود وفرة بغاز البوتاجاز، ولم يحدث أي أزمة خلال السنوات القليلة الماضية بشأن توافر الأسطوانات، حيث بلغ عدد المستودعات على مستوى المحافظة 170 مستودع، وبلغ عدد الأسطوانات المنزلية الموفرة خلال الشهر الماضي 1174665 أسطوانة منزلية، وعدد الأسطوانات التجارية 468522 أسطوانة تجارية، وكان هناك 3 مستودعات مخالفة وتستدعي الغلق، تم إرجاء تنفيذ القرار حتي لا تحدث أزمة بسبب هذا الغلق في الفترة الراهنة.
وأشار مدير تموين القليوبية خلال تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بحضور أحمد المهدي مساعد الوزير، بحضور عدد من القيادات، لبحث كيفية إدارة موقف العيش الفينو، وتم الانتهاء إلى اقتراح بتشغيل المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة، مع منحهم طن الدقيق المدعم بسعر 10 آلاف جنيها، في حين يبلغ سعر طن الدقيق الفاخر بالسوق يتراوح ما بين 12.5 إلى 17 ألف جنيه للطن الواحد، وذلك من أجل انتاج خبز وزنين الأول وزنه 40 جرام وسعره 75 قرش، ووزن 60 جرام وسعره 1 جنيه، أما الخبز السياحي يكون وزنه 75 جرام ويكون سعره 1 جنيه لرغيف الخبز.
وتابع، أنه وبالفعل بدأت المحافظة في توفير الدقيق لتوزيعه على المخابز المرخصة التي تقدمت بالطلبات، من خلال صرفها من 3 مستودعات على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالتجربة لمدة شهر من تاريخ بدء العمل بها، وتم عمل حلات إرشادية على مستوى الإدارات لتحفيز أصحاب المخابز للمشاركة بالمبادرة، مع تحديد الغرامة المقررة على المخابز المخالفة لتلك الاشتراطات لتصبح الغرامة 10 ألاف جنيها لأي مخالفة، وبالنسبة للمخابز التي ستتقدم للمبادرة سيتم وضع قائمة بالأسعار والوزن.
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