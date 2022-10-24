"تعلم فن النحت على الفخار" ورشة حرفية لشباب سماكين الغرب بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل حرفية عن (تعلم فن النحت على الفخار) بمشاركة 25 شابا وفتاة من أعضاء مركز شباب سماكين الغرب التابع لإدارة شباب الحسينية وذلك ضمن أنشطة أندية السكان بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن النحت على الفخار وهو من الفنون التشكيلية التى تتعامل مع أبعاد الشكل الثلاثية، لافتا إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنظيم ورشه العمل الحرفية هو صقل مهارات الشباب والفتيات المشاركين وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهن وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.