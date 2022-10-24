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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:38 م
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تعرف على محطات الدراجات بمشروع كايرو بايك فى وسط البلد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:34 م
تعرف على محطات الدراجات بمشروع كايرو بايك فى وسط البلد كايرو بايك
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع "عناوين محطات الدراجات بمشروع كايرو بايك والذى تم تشغيله بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي بالقاهرة ليكون أول منظومة لمشاركة الدراجات. 
 

عناوين المحطات:

1. أمام مدخل شارع الجمهورية.
2. أمام عمارة رمسيس.
3. أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس.
4. ش. رمسيس أمام نقابة التجاريين.
5. ش. الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة.
6. محطة مترو العتبة أمام سور حديقة الازبكية.
7. ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو.
8. أمام صيدلية الإسعاف- شارع رمسيس.
9. الرصيف المقابل لنقابة المحامين ش. رمسيس.
10. يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا.
11. أمام شركة التأمين الأهلية تقاطع محمد فريد وقصر النيل- ميدان مصطفي كامل.
12. داخل ممر الشواربي من قصر النيل – وسط البلد.
13. ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش.
14. أمام ميدان عبد المنعم رياض - وسط البلد.
15. مدخل ش. محمود بسيوني من طلعت حرب.
16. ممر القاضي الفاضل بين قصر النيل ومحمد صبري أبوعلم.
17. ميدان محمد فريد – أمام محطة المترو- مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق.
18. ناصية ش. الفلكي من ش. التحرير.
19. ميدان التحرير أمام كنتاكي.
20. مدخل جراج التحرير من الميدان.
21. تقاطع ش. الفلكي مع الشيخ ريحان.
22. ميدان لاظوغلي شارع نوبار رصيف شرطة السياحة.
23. السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.
 
 

كايرو بايك

القاهرة

الدراجات

دراجات وسط البلد

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مشروع الدراجات



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