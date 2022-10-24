تشغيل وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، مجهزة على أعلى مستوى وفق معايير الجودة العالمية، وتتميز بجودة الخدمات التشخيصية والرعاية الطبية بها.

وأضافت، أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصي تضم عناية مركزة مجهزة بالكامل، وجميع التخصصات الطبية التي يحتاجها مريض التصلب المتعدد عند ظهور أعراض جديدة، وقسم للمعامل لإجراء جميع الفحوصات المعملية اللازمة، وقسم للأشعة المكون من "الرنين المغناطيسي، المقطعية، الدوبلر، x-ray، السونار"، إضافة إلى قسم للعلاج الطبيعي، وقسم لحالات الطوارىء.

واستكملت، أن الوحدة التصلب تقدم خدمات عديدة لمرضى التصلب المتعدد، تحت إشراف أمهر أطباء النفسية والعصبية المتخصصين في تشخيص التصلب المتعدد، ومتابعة التطور الإكلينيكي للمرض، واختيار نوع العلاج المناسب.

ولفتت الهيئة، إلى أن التصلب المتعدد من الأمراض المزمنة التي تتسبب في أعراض جسدية مختلفة، بالإضافة إلى أضرار عصبية للجهاز العصبي، تتراكم مع السنوات ومن الممكن أن تؤدي إلى الإعاقة، لافتة إلى أن التشخيص الدقيق والمبكر للمرض يسهم في السيطرة عليه أو منع تفاقمه، وتقديم العلاج المناسب.

وتابعت: أنه يتم الانتفاع بخدمات وحدة التصلب المتعدد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، عن طريق الحجز للكشف بعيادة النفسية والعصبية بمستشفى حورس التخصصي، والتي تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك عن طريق جواب الإحالة من مركز أو وحدة طب الأسرة التابعين لها، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.