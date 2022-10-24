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تسبب تسمم.. ضبط سيارة محملة بزبدة فاسدة تجوب شوارع بورسعيد لبيعها للمواطنين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص
تسبب تسمم.. ضبط سيارة محملة بزبدة فاسدة تجوب شوارع بورسعيد لبيعها للمواطنين حملة تموينية - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الإثنين، إحدى السيارات تجوب شوارع منطقة حي الجنوب لبيع زبدة فاسدة منتهية الصلاحية للمواطنين.
 
أسفرت حملة مكبرة تحت اشراف محمد عوض عبد الله، وكيل المديرية، عن ضبط إحدى السيارات تجوب شوارع منطقة حي الجنوب لبيع زبدة فاسدة منتهية الصلاحية للمواطنين.
 
وأكدت مديرية التموين في بيان لها على أن الزبدة تتسبب في تعرض المواطنين لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي الذي تظهر أعراضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وقئ وإسهال ومغص في البطن، وحمى، وأنه جرى  التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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