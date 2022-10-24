بيطري الغربية: تحصين 32 ألف رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن المديرية بدأت في تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين المواشى الصغيرة "الأغنام والماعز" ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف آنه تم تحصين 32 ألف حيوان من الماعز والأغنام حتي الآن، مشيرًا إلي أنه تم صرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41688 تقريبا.

كما ناشد مدير المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعيه للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

وأوضح مدير المديرية آن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات، بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصين أمن وفعال ومتوفر وثمن التحصين 3 جنيهات للحيوان من الأغنام اوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطنين يرجى التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574، وتوصى المديرية المواطنيين أهالى المحافظة ومربي المجترات الصغيرة بضرورة تحصين مواشيهم حفاظا وحماية لهم.