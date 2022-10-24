اليوم السابع
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بعد اتهامات روسيا لأوكرانيا بالسعي لاستخدامها.. ما هى القنبلة القذرة؟

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:24 ص
بعد اتهامات روسيا لأوكرانيا بالسعي لاستخدامها.. ما هى القنبلة القذرة؟ الحرب فى اوكرانيا
كتبت ريم عبد الحميد

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اتهم المسئولون الروس أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها. وقالت وكالة رايا نوفوستى الروسية إن الهدف من الاستفزاز المخطط له هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكرانية، ومن ثم شن حملة قوية معادية لروسيا في العالم بهدف تقويض الثقة في موسكو.

ووفقا لمركز الوقاية من الامراض والسيطرة الأمريكي، فإن القنبلة القذرة هي مزيج من المتفجرات والمواد المشعة مثل البودرة أو الحبيبات. ويقول المركز على موقعه الإلكترونى إنه عندما يتم تفجير الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار مواد مشعة في المنطقة المحيطة.

ويوضح المركز أن الخطر الأساسى الذى تمثله القنبلة القذرة يأتى من انفجارها، مشيرا إلى أن المواد المشعة لن تنتج على الأرجح ما يكفى من التعرض الإشعاعى ليسبب أمراض خطيرة على الفور، باستثناء هؤلاء القريبين للغاية من موقف الانفجار.

ويقول كريستوفر فيلويس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تولان لمجلة نيوزويك، إنه لم يتم استخدام أي قنبلة قذرة من قبل في أي صراع. وهى فكرة نظرية أكثر من كونها حقيقية، مضيفا أن فكرة استخدام الأوكرانيين قنبلة قذرة على أراضيهم مجنونة.

وتابع فيتويس قائلا إنه يبدو له أن هذا أمر من نسج خيال بوتين، وأنه يبدو أنه قد ألقاه ووضعه على موقع "روسيا اليوم". وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن يفعل الأوكرانيين هذا الأمر، حتى محاولة تحويل الرأى العام ضد الأوكرانيين لأنه لماذا سيصدق أحد الروس.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية أن الجمهور المستهدف بهذه المزاعم ليس المجتمع الدولى ولكن الشعب الروسى، متابعا أن مشكلة بوتين الكبرى الآن ليست الجيش الاوكرانى وإنما الرأي العام الروسى، وربما تستخدم روسيا هذا التصريح لحشد الشعب ضد أوكرانيا.

 

 


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روسيا

أوكرانيا

بوتين

الحرب في اوكرانيا



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