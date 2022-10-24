بسبب سخان المياه.. مصرع شقيقتين صعقا يالكهرباء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقت شقيقتان مصرعهما اليوم الاثنين صعقا بالكهرباء أثناء تشغيل سخان كهربائي بمنزلهما بقرية نزلة أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى، يفيد وصول كل من مروة م 17عاما، وشقيقتها فاطمة 15عاما مقيمتان بقرية نزلة أقفهص التابعة لمركز الفشن جثة هامدة نتيجة الصعق بالكهرباء.

وتبين من أقوال أهلية الضحايا، أن الوفاة نتيجة استخدام إحدى الفتيات السخان الكهربائى بالمنزل، وعندما تعرضت للصعق حاولت شقيقتها إنقاذها صعقت معها بالكهرباء.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستصدار تصاريح الدفن