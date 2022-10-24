اليابان تغلق سفارتها فى هايتى مؤقتا وسط تدهور الوضع الأمنى

وأنشأت وزارة الخارجية اليابانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو)، مكتبًا مؤقتًا في جمهورية الدومينيكان المجاورة لحماية المواطنين اليابانيين وتقديم خدمات أخرى بعد إغلاق سفارتها.

وجاء الإغلاق بعد أن رفعت وزارة الخارجية اليابانية تحذير السفر لهايتي إلى المستوى الرابع وهو الأعلى، في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، وحثت جميع المواطنين اليابانيين على المغادرة وعدم السفر إلى الدولة الكاريبية، في إشارة إلى عمليات خطف وأعمال إجرامية ارتكبتها الجماعات المسلحة.

وأفادت الخارجية اليابانية عندما رفعت مستوى تحذير السفر إلى هايتي يوم 14 أكتوبر، بأن هناك مظاهرات واضطراب في منطقة العاصمة والمدن الكبرى وسط اضطرابات سياسية طويلة الأمد في البلاد.