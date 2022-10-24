الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تؤكد دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

وشدد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك أوردته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، على رفض أية ذريعة لتصعيد روسيا وتيرة النزاع في أوكرانيا، أكد الوزراء الثلاثة، الأمريكي انتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني جيمس كليفرلي، رفض بلادهم لمزاعم روسيا "الزائفة" بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها، مجددين التزامهم بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث ناقشوا عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا وشعبها بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وكان وزراء دفاع البلدان الثلاثة قد تحدثوا إلى نظيرهم الروسي سيرجي شويجو بناء على طلبه، وأكدوا جميعًا رفضهم مزاعم روسيا بشكل واضح بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ـ عبر تطبيق تليجرام وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين ـ" إن المحادثات مع روسيا غير مطروحة على الطاولة وإن موسكو مآلها العزلة".