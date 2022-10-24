المصريون دخنوا 87.7 مليار سيجارة بـ 17.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022

كتب عبد الحليم سالم

دخن المصريون نحو 87.7 مليار سيجارة خلال عام واحد العام المالى المالى المنتهى فى يونيو الماضي بقيمة بلغت نحو 17.1 مليار جنيه، وأن ما آل من الشركة للخزانة العامة بلغ 54.4 مليار جنيه.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة الشرقية ايسترن كومبانى، مساء اليوم، نتائج أعمال العام المالي الماضي 2021- 2022، وذلك برئاسة تامر جاد الله رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي بحضور هانى امان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، ومن الشركة القابضة الكيماوية محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي والمحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة .

كشفت الجمعية العامة أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.03 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2022، مقابل صافى ربح بلغ 4.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كما كشفت الجمعية ان الشركة انتجت 87.7 مليار سيجارة محلية واجنبية خلال العام المالى .

أشار تامر جاد الله أن الشركة واجهت تحديات كبيرة جراء الظروف الاقتصادية العالمية ، مما تسبب في ندرة المادة الخام ، لافتا أن الشركة عظمت العوائد وحسنت كفاءة التسويق والمبيعات لمواجهة تلك الأزمات مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية .