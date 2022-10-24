اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار الألمانى يبدأ زيارة رسمية إلى الصين 3 نوفمبر المقبل

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:00 م
المستشار الألمانى يبدأ زيارة رسمية إلى الصين 3 نوفمبر المقبل المستشار الألمانى أولاف شولتز
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أن المستشار أولاف شولتز سيبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة (دى تسايت) الألمانية، اليوم الاثنين، أن السياسي من الحزب الديمقراطي الحر الألماني بيتر هديت كان قد ترأس وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني (البوندستاج) خلال زيارته لتايوان أمس، موضحة أنه أكد دعم ألمانيا لتايوان، وانتقد تهديدات الصين باستخدام القوة العسكرية.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في (البوندستاج) قد صرح، للصحيفة، بأنه لا يمكن تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان إلا بشكل سلمي وبموافقة متبادلة.

يشار إلى أنه وكجزء من رئاسة ألمانيا الحالية لمجموعة السبع، تلتزم برلين بشكل خاص بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.. وفي هذا الصدد، تعتبر الصين، تايوان جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، وترفض الاتصالات الرسمية من الدول الأخرى مع الحكومة في تايبيه.

 


المانيا

المستشار الالمانى

الحزب الديمقراطي الحر الألماني

الصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة