اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المؤتمر الاقتصادى..5 حوافز لشركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات الرقمية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:06 م
المؤتمر الاقتصادى..5 حوافز لشركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات الرقمية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف الحكومة، تحقيق صادرات رقيمة بقيمة 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي (2022/2023) بسبة زيادة 13% عن المحقق خلال العام المالي الماضي بقيمة 4.5 مليار دولار.

وناقش المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، جلسة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتأتى هذه الورقة بتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة عالية التقنية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة لتكون قاطرة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في مصر.

وتعتزم تحقيق الأرقام المستهدفة من خلال توفير التمويل والحوافز المادية للتصدير، وهي:

 

1- توفير مساحات عمل مجهزة ببنية تحتية متقدمة تشمل إنترنت فائق السرعة بأسعار تنافسية، حيث لا يمكن زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال واجتذاب شركات أجنبية العمل في مصر في الوضع الحالي إلا من خلال توافر تلك المساحات.

 

2- إتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص البرمجيات المطلوبة، والتي تمثل عائقاً مادياً كبيراً للشركات العاملة بهذا المجال.

 

3- تحفيز التصدير للشركات من خلال إضافة الخدمات التصديرية المقدمة من الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.

 

4- مد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة.

 

5- إعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية في المشروعات القومية أسوة بما فعلته العديد من دول العالم في العقدين الماضيين وذلك من شأنه بناء نماذج ناجعة لهذه المنتجات في مصر مما يحفر تصديرها إلى سائر بلاد العالم.

 

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى استراتيجية تستهدف زيادة حجم صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو 3 أضعافها وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.


المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

أبرز الأسئلة للجمهورية الجديدة.. لماذا ركزت على المشروعات القومية؟.. وما العائد الاقتصادى منها؟.. ودور القطاع الخاص فى تنفيذ 90% من المشروعات؟.. وأهم النتائج توفير فرص العمل وتحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص

ما الحياد التنافسي وما الهدف منه؟.. بعد 4 شهور من إطلاق الاستراتيجية.. الحكومة: يستهدف تشجيع الاستثمار والابتكار.. وتوفير مجال متكافئ لجميع الشركات.. والدولة تعتزم الحد من الاستثناءات لضمان الحياد التنظيمى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:28 م

ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الوزراء يدعو لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة.. وبحث آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات سكنية بنظام سداد مطول.. ولا توجد جهة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع للحكومة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:41 م

من دعم القطاع فى 2015 إلى مؤتمر اقتصادى عام 2022.. الاقتصاد المصرى يثبت قوته ومرونته أمام الأزمات.. جهود الدولة خلال 8 سنوات تصل به للمركز الثانى عربيا.. وكشف حساب الحكومة يؤكد: حققنا أعلى معدل نمو منذ 2013

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة