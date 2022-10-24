الدولة لا تبيع أصولها.. رئيس الوزراء يتناول سياسة ملكية الدولة بالمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، إن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بأنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.



رئيس الوزراء يتحدث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى

وأوضح أن الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعافا مضاعفة، ولكن تحدى الزيادة السكانية قائلا "لولا هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة، ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها التى تصل كل عام لما يزيد عن 2.5 مليون نسمة".

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.