الكرملين: بوتين ليس لديه أى نية للتحدث مع بايدن أو ماكرون

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات- إنه "لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".

وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الأحد، محادثات هاتفية مع نظرائه البريطاني بن والاس، والفرنسي سيباستيان ليكورنو، والتركي خلوصي أكار، نقل خلالها مخاوف بشأن احتمال استخدام أوكرانيا لقنبلة نووية قصيرة المدى.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.