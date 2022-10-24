العالم هذا الصباح.. كوريا الشمالية تطلق قذائف على "سول" بعد إطلاق الأخيرة أعيرة تحذيرية.. "إسرائيل تواصل انتهاكاتها بفلسطين" شهيد وإصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين.. واشنطن تنفي تحضير أوكرانيا "قنبلة قذرة"

عبد الوهاب الجندى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنه أطلق طلقات تحذيرية تجاه سفينة كورية شمالية تجاوزت خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، الحدود البحرية الفعلية بين البلدين.

عربيا، واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيد في نابلس، وأصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين، واعتقل 8 مواطنين، ويغلق عدة طرق، وإلى التفاصيل:

كوريا الشمالية تطلق قذائف على "سول" بعد إطلاق الأخيرة أعيرة تحذيرية



قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن سول وبيونج يانج تبادلان إطلاق النار التحذيري، اليوم الإثنين، على الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية بعد عبور قارب يتبع كوريا الشمالية الحدود البحرية.

أما وكالة أنباء كوريا الشمالية، قالت إن بيونج يانج تطلق عدة صواريخ ردا على طلقات كوريا الجنوبية التحذيرية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن بيونج يانج أطلقت 10 قذائف من عدة قاذفات صواريخ، بعد أن أطلق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.



إطلاق القذائف



زوارق كوريا

إسرائيل تواصل انتهاكات في فلسطين" شهيد وإصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين



واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيد في نابلس، وأصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين، واعتقل 8 مواطنين، ويغلق عدة طرق.

وارتقى الشاب تامر الكيلاني (33 عاما)، في البلدة القديمة بمدينة نابلس بعملية اغتيال نفذها الاحتلال بعبوة ناسفة.

وبارتقاء الشاب الكيلاني ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 177 شهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

وأصيب، عامل برصاص الاحتلال على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على العامل أشرف ابو قبيطة، أثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي الـ48، وجرى نقله الى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

كما أصيبت طالبات مدرسة بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وتمركزت قرب مدرستي البنات الأساسية والثانوية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدة طالبات بالاختناق، وتزامن الاقتحام مع موعد مغادرة الطالبات للمدرسة، وشمل كذلك مداهمة عدد من المحال التجارية في القرية.

في السياق ذاته هاجم مستوطن، طالبتين ورشهما بغاز الفلفل، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس، وقال والد الطالبتين، عواد نجم، إن مستوطنا هاجم ابنتيه شادن ورشا ورشهما بغاز الفلفل وسط بلدة حوارة، اثناء توجههما الى الجامعة، وجرى تقديم العلاج لهما.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما هاجم مستوطنون، منازل ومركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل قرية المنية، شرق بيت لحم، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد من المركبات، كما أغلقوا الشارع الرئيس للقرية الواصل إلى منطقة واد سعير.

ونفذت قوات الاحتلال عملية اعتقالات في أرجاء الضفة طالت 8 مواطنين بينهم فتاة.

اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وهما: أحمد أكرم مزهر (22 عاما)، وأحمد خالد أبو حديد (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما اعتقلت شابين من قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله، وهما: أحمد عبد الغني التميمي، وأحمد داوود التميمي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت طالبة جامعية من بلدة رامين شرق طولكرم، وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة الجامعية عزيزة يوسف سلمان (24 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويها في البلدة وفتشته.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة "فتح" في بلدة دورا نادر ابو هليل، والاسير المحرر عبد الله العمايرة، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة دورا وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من حي الشيخ جراح بالقدس (لم تعرف هويته بعد) عقب الاعتداء عليه بالضرب.

كما أجبرت قوات الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس.

وقال المواطن محمد جعابيص، لمراسلتنا، إن قوات الاحتلال اجبرته على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويقطنه 7 افراد، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الخليل، وبلدات جنوب المحافظة، حيث أغلقت الشارع الرئيسي بين وادي الشاجنة جنوب الخليل وحتى مفرق مخيم الفوار، ومنعت المواطنين من استخدامه.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير وسام سدر في حارة باب حطة بالبلدة القديمة من القدس، بعد إحضاره معهم مكبّلا، وعبثت بمحتويات المنزل والتقطت صورا له.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من مركبات المواطنين وفتشتها، عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.



جنود الاحتلال

واشنطن تنفي تحضير أوكرانيا "قنبلة قذرة" لاستخدامها ضد روسيا



نفت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزام أوكرانيا التحضير لهجوم عسكري بواسطة قنبلة قذرة.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن تصريحات موسكو التي اتهمت فيها أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام قنبلة قذرة ضد القوات الروسية خاطئة بوضوح.

ونبهت أدريين واتسون، في بيان، إلى أن العالم لن يكون غبياً في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد.

من جهته، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام قنبلة قذرة، الأمر الذي أكده وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمراً واحداً: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن».