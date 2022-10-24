الطماع خسران.. حبس عاطل أوهم شابا بقدرته على مضاعفة نقوده

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، استولى منه على 1000 جنيه، وذكر أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على 1000 جنيه، وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.