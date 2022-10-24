الشعبة العامة للسيارات: نتوقع توصيات قوية من المؤتمر الاقتصادي لصالح جميع الأطراف

كتبت : أماني سمير

قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة " لليوم السابع " أن الجميع ينتظر ما سينتج من توصيات وقرارات حاسمة وقوية من المؤتمر الاقتصادي والذي يقام لمدة 3 أيام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية ، لأن جميع اطراف المنظومة الاقتصادية تتلهق لرؤوية الدولة خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف العالمية العصيبة من حرب روسيا وأوكرانيا و بالطبع التضخم العالمي وأزمة الطاقة والتغيرات المناخية .

وأضاف "بلبع" في تصريحاته، أنه هناك بالفعل خطوات جادة من الدولة للنهوض بالقتصاد المصري والتغلب علي هذه الأزمات ويظهر ذلك من خلال التحسن الملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية إرتفاعًا ملحوظًا قدره ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة ، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي ٤,٤ مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى ٧ مليارات دولار، لافتًا إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٢ مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة، كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأخيرا أكد بلبع، أن إقامة المؤتمرات بشكل عام تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المصرية وأتوقع نجاح كبير لمؤتمر cop 27 لأن عدد الرؤساء الذين أكدوا حضورهم حتي الأن 90 رئيس دولة طبقا لأخر تصريحات صادرة من وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئاسة cop27 موضحا أن الاعداد في تزايد مستمر .