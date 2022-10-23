تفريغ 1325 سيارة لذوى الهمم وشحن 5250 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN القادمة من تركيا، وعلى متنها 1325 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 172 متر بغاطس 7.8 متر وحمولة كلية 44219 طنا، حيث غادرت الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.

وتعد هذه السفينة الثامنة عشر من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 28131 سيارة، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء استقبل السفينة GUNECE التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية إلى تركيا.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن التفريغ على الأرصفة .