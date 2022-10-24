السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالداخلة بالوادى الجديد دون إصابات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق كبير في مزارع نخيل بقرية" بدخلو" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، بالقرب من منازل سكان القرية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة .

تبين نشوب حريق كبير في مزارع نخيل بمنطقة " العثماني" بقرية " بدخلو" بمركز الداخلة، بالقرب من منازل المواطنين، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات فناطيس المياه من الوحدة المحلية لإخماد الحريق.

وتمكنت وحدات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران للمنازل وتحرر محضر بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.