اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين وآخر قتلوا شخصا في خصومة ثأرية بسوهاج

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:25 م
السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين وآخر قتلوا شخصا في خصومة ثأرية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "س.ح" عامل 46 سنة و"ح.ا" عامل 20 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه و'ح.ا"شقيقه30 سنة بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، كما برأت 3 آخرين بعد اتهامهم اتهامهم بقتل المجنى عليه" م.ع" كما شرعوا في قتل" ع.ع" بأن أطلقوا عليها النار من بندقية آلية بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الثانى بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى.وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقاموا بالترصد لهما في أحد الأماكن واطلقوا عليهما النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانى،  وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

قتل خصومة ثأرية

البلينا



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