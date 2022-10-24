"الرى": هناك 3 تحديات فى ملف المياه ولدينا كفاءة فى استخدام حصتنا التاريخية

كتب هشام عبد الجليل

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية يساهم بقوة فى زيادة الرقعة الزراعية، ومن ثم وجب وضع استراتيجية للمياه تهدف فى المقام الأول لتعظيم الاستفادة من المقننات المائية، وهناك العديد من المشروعات التى تساهم فى هذا الصدد.

وطالب الحصرى، التعرف على معدلات تنفيذ مشروع الرى المطور وصيانة القناطر والسدود وتطهير المجارى المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتوسع فى إنشاء الآبار ومشروع تبطين الترع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلي النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.

واستعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، استراتيجية الوزارة وخطة العمل، ملف المياه قائم فى أن حصة مصر من المياه ثابتة ومحدودة وهى 55.5 مليار متر مكعب، من المفترض أن هذه الكمية تكفى السكان فى ظل الزيادة السكانية، ومعنى أن هذه الكمية المحدودة تكفى الاحتياجات مع تضاعف أعداد المواطنين مما ويؤكد ويدل على أن هناك كفاءة فى استخدام المياه.

وتابع الوزير خلال كلمته:" التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل فى التحديات الخارجية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية، فى ظل كمية محدودة مما يستوجب استخدام الموارد بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية ".