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الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن ثلاثة أشخاص أبرزهم زياد العليمى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:49 م
الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن ثلاثة أشخاص أبرزهم زياد العليمى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأثنين، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها علي المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم:
 

الأول

: زياد عبد الحميد زكي العليمي "957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم مصر القديمة".
 

والثاني

عمر رجب قطب رجب "1031 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم كفر الدوار".
 

والثالث

محمد عبد العزيز محمد الجوهري خليفة، "21326 لسنة 202 جنح كفر الزيات".
 
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
 
 

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