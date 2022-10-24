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الخميس.. ختام مسابقة كلايماثون الدولية بأسبوع المناخ في مكتبة الإسكندرية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:32 م
الخميس.. ختام مسابقة كلايماثون الدولية بأسبوع المناخ في مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة" أسبوع المناخ" فى الفترة من 27-31 أكتوبر 2022 بمكتبة الإسكندرية.

ويأتى ذلك ايمانا من المكتبة بأهمية طرح أهم التحديات البيئية وعلى رأسها قضية تغير المناخ وان تكون منصة لأفكار الشباب.

يتضمن هذا الاسبوع مجموعة من الفعاليات المرتبطة بقضية تغير المناخ واهمها فعاليات كليماثون العالمية وهى مسابقة موجه إلى الشباب فى مجال تغير المناخ ويتم تنظيمها فى عدد من مدن العالم وتسعى إلى اختيار أفضل الافكار المقدمة من الشباب لحل أحد مشكلات تغير المناخ

 

ويعد الهدف الرئيسى من مسابقة كلايماثون هو زيادة الوعى بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلى فى ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التى تسببها ظاهرة تغير المناخ وحث الشباب ليكونوا هم التغيير والمساهمة فى الحفاظ على الأرض

 

وسيتم بث ختام هذه الفعاليات من مكتبة الإسكندرية وسيتم اختيار أفضل مشروعا بيئيا على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك بعد العرض على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وممثلى بعض الوزرات المختلفة وسيتم تأهيل المشروع الفائز لحضور مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

 

وسيشمل الأسبوع فعاليات مختلفة للشباب عن تغير المناخ وتنظيم حلقات نقاشية علمية حول تغير المناخ، معارض فنية للمشغولات البيئية، اعداد حملات توعوية وحوارات مفتوحة مع الشباب.

 

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية فى مايو الماضى، حيث تقدم عدد كبير من الشباب فى صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التى تسعى للحد من اثار تغير المناخ، وكان اجمالى المشروعات المتقدمة للمسابقة حوالى 50 مشروع تم اختيار أفضل 10 مشروعات للتأهل إلى المرحلة النهائية

 

وحصل "مشروع تانيس " على المركز الأول بمحافظة الإسكندرية، والمشروع يهدف إلى توعية الاطفال وحثهم للمشاركة فى الحفاظ على البيئة

 

 

 
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 أسبوع المناخ بمكتبة الإسكندرية

 


الاسكندرية

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