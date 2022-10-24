التنمية المحلية: الدولة لها السبق فى التعامل مع قضايا البيئة المؤثرة على المناخ

كتب ـ على عبد الرحمن

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية علي عدد من مقالب القمامة العشوائية بعد الانتهاء من نقلها بالكامل، حيث تفقدا مقلب المنزلة علي مساحة 2 فدان حيث تم نقل 160 ألف طن قمامة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات، ونقل كافة مقالب القمامة التاريخية بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ "، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر علي تغير المناخ سواء من خلال تطوير مصانع تدوير القمامة بأحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة أو من خلال نقل كافة المقالب التاريخية علي مستوي المحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أو من خلال تنفيذ مشروعات خضراء ذكية تعمل علي الحد من الملوثات البيئية أو من خلال تنفيذ العديد من محطات المعالجة لتحسين جودة مياه المصارف وتطوير المصانع للحد من الملوثات الصادرة عنها.

وقال اللواء هشام آمنة، إن ما شاهدته المحافظات خلال السنوات الأخيرة من نقل لكافة المقالب التاريخية هي سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل حيث ظلت هذه المقالب لعشرات السنوات متراكمة ينبعث منها غازات تؤثر علي البيئة ناهيك عن الاشتعال الذاتي الذي ينتج عن هذه الغازات المنبعثة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من نقل وغلق عدد 10 مقالب عشوائية على مستوي المحافظة ظلت متراكمة لعشرات السنوات، بإجمالي تراكمات بلغت 4 ملايين و485 ألف طن قمامة بتكلفة إجمالية بلغت 351 مليون جنيه، وتم نقل هذه المقالب من خلال الهيئة العربية للتصنيع .

وقال "مختار" بعد أن تم الانتهاء من نقل هذه المقالب العشوائية تم توفير عدد 88 فدانا سيتم استغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع تخدم المواطنين سواء من خلال انشاء مدارس أو مستشفيات أو مباني خدمية مثل البريد والشهر العقاري وغيرها .

وأشار محافظ، إلى أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجه والتدوير، والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يومية للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة.

وثمن " مختار " دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط والبيئة علي الدعم المادي واللوجيستي من أجل نقل وغلق كافة المقالب التاريخية علي مستوي المحافظة وتطوير مصانع التدوير وانشاء مدافن صحية آمنة .

حضر الجولة النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الارادة المحلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية.