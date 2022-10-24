"التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة".. ندوة بمعهد الدراسات في جامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الإثنين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة السادات بمحافظة المنوفية ندوة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح عرفة عميد المعهد، والدكتور محمد الحويطي نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد ، بالمشاركة مع مدرسة السادات الثانويه بنات.

أستهلت الندوة بكلمة الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، حيث أوضح أن الندوة تأتي في إطار إهتمام جامعة السادات بالبحث العلمي وإستخدام التكنولوجيا في مجالات تغير المناخ .

و أوضح جعفر مدي إهتمام جامعة السادات بالمبادرات والندوات الخاصة بالبيئة مثل مبادرة إتحضر للأخضر، ومبادرة التصدي للتغيرات المناخيه ، ومبادرة رجع الطبيعه لطبيعتها.

وفي سياق متصل فقد قام مجموعة من المحاضرون بإلقاء محاضرات في الندوة حيث قام الدكتور محمد الحويطي بإلقاء الضوء على إهتمام الجامعة والدولة بمبادرة حياه كريمة ومبادرة إتحضر للأخضر، وإهتمام الجامعة بالتغيرات المناخية، ودكتور أشرف عبد الحميد زهران أستاذ بمعهد البحوث والدراسات البيئية، والدكتور عادل عبد الهادي، والدكتور محمد كامل، حيث ألقوا الضوء علي التغيرات المناخية وأن لها العديد من الأسباب مثل الإقتراب من الشمس يسبب إرتفاع الحرارة، وكذلك الكلورو فلورو جاز وكل مسببات الGreen House's Gases، وأوضحوا كذلك مسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على كلا من:- الجولوجيا و جودة المياه ، وتأثيرها علي القطاع الزراعي وكذلك كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وكيفية مواجهتها من قبل الدولة من خلال المبادرات مثل مبادرة "اتحضر للأخضر" التي تسعي إلي عودة الطبيعه إلي سابق عهدها.

وتشهد كليات ومعاهد جامعة السادات حالة من النشاط المكثف علي مستوي الندوات والمبادرات المخصصه لنشر الوعي البيئي والتعريف بقضايا المناخ، ويأتي هذا بالتزامن مع إستعدادات الدولة المصريه لإستضافة قمة المناخ cop27.