التعليم توجه المدارس بتوعية الطلاب بخطورة النظر لأشعة الشمس أثناء الكسوف

كتب ـ محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما ورد من احتمالية حدوث كسوف جزئى للشمس الثلاثاء 28 أكتوبر، وأن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض العين لمشكلة فى الشبكية، يجب توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة للمديريات بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط توريد الوجبات المدرسية، ومتابعة إجراءات الحوكمة والسيطرة علي منظومة التغذية المدرسية، موضحة أنه يتم استلام أصناف الوجبات في كراتين حاوية لها ومدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وفق التعليمات المرسلة للمديرية في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التعليم، علي استلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلفة لأقرب عدد الحضور الفعلي وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة والحوكمة علي منظومة التغذية المدرسية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي متبقي في الكرتونة بعد التوزيع لأي سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون في غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي المديريات التعليمية، بالتنبيه علي جميع المدارس، بمراعاة عدم وجود أي وجبات متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.