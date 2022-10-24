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البنك الدولى: مليار دولار سنويا لمصر وإطلاق تقرير التنمية والبيئة فى كوب 27

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:02 م
البنك الدولى: مليار دولار سنويا لمصر وإطلاق تقرير التنمية والبيئة فى كوب 27 مسؤول البنك الدولى
كتب سمير حسنى

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أشاد الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، بالشراكة المستمرة مع مصر منذ ما يزيد عن 5 عقود، منوها بأن البنك يعمل على تحديد الأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.

كشف "عبد اللطيف" خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص.

أشار مسؤول البنك الدولى، إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

وعن أوجه المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، قال: "نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

 

 


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