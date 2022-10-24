الإعلان عن عدد من الوظائف بقطاع المعاهد الأزهرية بنظام الندب الداخلى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف بنظام الندب الداخلي من بين العاملين بالقطاعات الرئيسية للأزهر الشريف، وهي كالآتي:
· مدير إدارة معاهد القراءات بالإدارة العامة للتعليم النوعي.
· مدير إدارة شئون المحفظين بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.
· مدير إدارة شئون المحفظين بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.
وذلك وفقًا للشروط التالية:
- مؤهل عال مناسب.
- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الأزهرية والدعوة، أو من شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بالمجموعة النوعية لهيئة التعليم بالقطاعات الرئيسية.
- ألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.
- غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية. - ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عن ممتاز.
- اجتياز الاختبارات المقررة.
وعلى الراغبين في شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
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