الإعلان عن عدد من الوظائف بقطاع المعاهد الأزهرية بنظام الندب الداخلى

كتب ـ لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف بنظام الندب الداخلي من بين العاملين بالقطاعات الرئيسية للأزهر الشريف، وهي كالآتي:

· مدير إدارة معاهد القراءات بالإدارة العامة للتعليم النوعي.

· مدير إدارة شئون المحفظين بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

· مدير إدارة شئون المحفظين بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وذلك وفقًا للشروط التالية:

- مؤهل عال مناسب.

- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الأزهرية والدعوة، أو من شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بالمجموعة النوعية لهيئة التعليم بالقطاعات الرئيسية.

- ألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية. - ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عن ممتاز.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

وعلى الراغبين في شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان.