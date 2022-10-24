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الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:45 ص
الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية حارة على جنوب الصعيد.
 
وقالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية.
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
 

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