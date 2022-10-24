استطلاع رأى: تزايد الثقة بالجمهوريين فى الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى عن تزايد ثقة الناخبين الأمريكيين فى الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين فيما يتعلق بالقضايا الكبرى ومن بينها الاقتصاد.

وقالت صحيفة بولتيكو، أن نتيجة الاستطلاع الذى أجرته قناة NBC تؤكد المعركة الشاقة التي تواجه حزب الرئيس من أجل حشد الحماس فى الوقت الذى لا يزال الناخبون يرون الاقتصاد سيئا.

وفيما يتعلق بكلا من الاقتصاد وأسعار الغاز، قال 36% من الأمريكيين انهم يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، وهو معدل أعلى بـ 12 و14 نقطة عن النسبة التي تثق بالديمقراطيين فى هاتين القضيتين، على التوالي.

ولا يزال الديمقراطيون متقدمين فى ثقة الناخبين حول الإجهاض وتغير المناخ وكوفيد 19 وعنف الأسلحة، وفقا للاستطلاع الذى أجرى الأسبوع الماضى. إلا أن الاقتصاد والتضخم هما القضيتان الأهم فى أذهان الناخبين، وفقا لاستطلاع بولتيكو الذى أجرته الأسبوع الماضى، مما يمنح الجمهوريين زخما سياسيا.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى قد قالت إنها تؤيد فكرة أن الناخبين لا يثقون فى الديمقراطيين بشأن الاقتصاد، وأضافت أن الجمهوريين ليس لديهم حل للتضخم.

وقد أظهر الأمريكيون من كلا الحزبين اهتماما كبيرا فى هذه الانتخابات النصفية، وفقا لاستطلاع إن بى سى، حيث أعرب 70% من الناخبين المسجلين عن اهتمام بالانتخابات القادمة بمعدل 9 أو 10 على مقياس من 10 نقاط، وهو أعلى نسبة تسجلها إن بى سى فى استطلاع للانتخابات النصفية فى هذا الوقت من العام.

وأبدى الجمهوريون حماسا أكبر، حيث أظهر 78% اهتماما كبيرا بالانتخابات مقارنة بـ 69% من الديمقراطيين.