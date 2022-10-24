ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12623 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4206 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3208 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لعدد 108.6 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون جنيه.

وأعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 55 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.37%، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.41%، وشراء الثالثة 2.425 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.91%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 2.5 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 650 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 8 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 455.5 ألف سهم، 30 ألف سهم، 1.36 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بخصوص القرض المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة شركة شيو تكنولوجي (كوريولينك) بمبلغ 81.7 مليون يورو، إنه قرض حسن قامت شركة شيو تكنولوجي بتقديمه إلى جميع مساهميها وفقًا لحصة كل مساهم في الشركة منعًا للتمييز بين المساهمين.

من جهة أخرى قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه تم تنفيذ شراء 300 ألف سهم من أسهم شركة هاير راية إليكتريك للتصنيع بما يمثل حصة تبلغ نسبتها 10.27% من رأس مال الشركة المستهدفة، وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها 159.14 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة بلغت 47.7 مليون جنيه، والتي تمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.