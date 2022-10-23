أخبار البورصة اليوم الأحد 23-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-10-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

البورصة تخسر 366 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 492.6 مليون ورقة مالية بقيمة 976.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.82%، والعرب على 13.61%، واستحوذت المؤسسات على 14.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 33.4 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10258 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4188 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3551 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1226 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

أسهم خزينة وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 405 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.35%، وشراء الثالثة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.39%، وشراء الرابعة 4 ملايين سهم، وشراء الخامسة 290 ألف سهم. وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 405 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.35%، وشراء الثالثة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.39%، وشراء الرابعة 4 ملايين سهم، وشراء الخامسة 290 ألف سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.5 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 152 ألف سهم، 595 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ايديتا للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7966 سهم، 20 مليون سهم، 10.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 265.5 ألف سهم، 720 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية 150 ألف سهم.