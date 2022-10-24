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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.
 

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