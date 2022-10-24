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ارتفاع الاستثمار المحلى من 14.3 % 2014 إلى 18% عام 2019

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 ص
ارتفاع الاستثمار المحلى من 14.3 % 2014 إلى 18% عام 2019 المؤتمر الاقتصادي
كتب - إسلام سعيد

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كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحقيق مصر نمو ملحوظ في الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الاستثمار المحلي من 14.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2014-2015 ليحقق زيادة 0.7% مقارنة بالعام المالي 2013-2014 ، وفي عام 2015 – 2016 سجل معدل الاستثمار المحلي 15 % ثم سجل 15.3 % بالعام المالي 2016-2017 ثم قفز إلى 16.7 % بالعام المالي 2017-2018 ثم ارتفع إلى مستويات 18 % بالعام المالي 2018-2019.

وكشف التقرير أن توزيع الاستثمار المحلي على القطاعين العام والخاص، فقد استحوذت الاستثمارات الخاصة على أكثر من نصف الاستثمارات وسجلت خلال 2018-2019 نحو 52.5% غير أن تلك النسبة شهدت تراجعا في 2019-2021 حيث سجلت 38.3% وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الأمر الذي استدعي تدخل الدولة لتعويض العجز في الاستثمارات الخاصة.

يأتي ذلك في حين سجلت الاستثمارات العامة 181.4 مليار جنيه عام 2015/2016، و147.8 مليار جنيه عام 2014/2015، و110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و95.9 مليار جنيه عام 2012/2013، و92.5 مليار جنيه عام 2011/2012، و87.4 مليار جنيه عام 2010/2011، و105.1 مليار جنيه عام 2009/2010.

 

الاستثمار المحلي
الاستثمار المحلي

 

 


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