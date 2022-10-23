تقدم مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال من المركز 131 عام 2016 إلى 114 عام 2020

كتب - إسلام سعيد

كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء، أن مصر حققت تقدم ملموس في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، حيث كانت مصر تحتل المرتبة 131 بين 190 دولة عام 2016 وصولا إلى المركز 114 عام 2020.

ونجحت مصر في تبسيط الاجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا عام 2019 من المركز 109 عام 2018.

وذكر التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، فى ظل الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.