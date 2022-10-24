اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إنجازات الدولة فى التعليم العالى.. إنشاء 10جامعات خاصة و4حكومية و16أهلية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:00 ص
إنجازات الدولة فى التعليم العالى.. إنشاء 10جامعات خاصة و4حكومية و16أهلية الجامعات الأهلية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت الدولة المصرية، العديد من الإنجازات فى سبيل إتاحة التعليم الجامعى بمسارات مختلفة منذ عام 2015 وحتى عام 2022، من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وإنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.
 
وفى عام 2015 كان عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة وأصبح الآن 27 جامعة  فى 2022  ، كما شهدت الجامعات الخاصة زيادة كبيرة منذ 2015 وحتى الآن حيث كانت 26 جامعة وتم زيارة وانشاء 10 جامعات خاصة لتصبح 36 جامعة خاصة .
 
وفى نفس السياق تمكنت الدولة من إنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ببرامج تتواكب مع سوق العمل حيث تم إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية، كما تم إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة منها 4 جامعات أهلية دولية و12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية.
 
 
 

التعليم العالى

انجازات التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

الجامعات الحكومية

الجامعات الأهلية



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:38 ص

وزير التعليم العالى: طفرة فى أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:05 م

رئيس جامعة بنها يتابع سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:55 م

رئيس جامعة أسيوط يشيد بالحضور الطلابى الكثيف خلال جولته التفقدية بالجامعة الأهلية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:52 م

"التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:20 م

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية فى بداية العام الدراسي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:30 م

رئيس جامعة بني سويف لأولياء أمور طلاب الجامعة الأهلية: يجب الفخر بما قدمته الدولة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:22 م

نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يحضر مراسم تحية العلم بالجامعة الأهلية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:45 م

إعلام الأزهر والجامعة الأهلية في البحرين تنظمان مؤتمرا حول الثورة الرقمية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:17 ص

رئيس جامعة أسيوط: تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب الجامعة الأهلية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:54 م

بدء الدراسة بكليتى الأسنان والعلاج الطبيعى فى الجامعة الأهلية بحلوان الترم الثانى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:16 م

رئيس جامعة حلوان يتفقد مجمع الفنون لمتابعة تقديم الطلاب للجامعة الأهلية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:18 ص

انتظام الدراسة بالجامعات فى ثانى أيام العام الدراسى.. عاشور يتلقى تقارير من الجامعات الأهلية.. جامعة القاهرة تؤكد انتظام المحاضرات وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية.. وكلية الإعلام تستقبل الطلاب الجدد بالبلالين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة