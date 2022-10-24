إعادة الحركة المرورية بطريق "بنها -المنصورة" بعد رفع آثار حادث تصادم 3 سيارات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق "بنها – المنصورة"، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين في منطقة الصفين بدائرة كفر شكر في اتجاه ميت غمر.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي ضحيتي الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان أسبابه وملابساته، وتكليف أجهزة الأمن بضبط السيارة النقل المتسببة في الحادث، والتي هرب قائدها من مكان الحادث، وسرعة ضبطها وتحديدها.

ولقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخرى ربع نقل بطريق "بنها – المنصورة"، في منطقة كمين الصفين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة مصرع "محمد. م ر"، 40 سنة، مقيم بمدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط، و"عمور. م. م"، 30 سنة، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكشفت المعاينة والتحريات على أن الحادث وقع في مدينة كفر شكر، وراح ضحيته شخصان، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.