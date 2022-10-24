إطلاق 3 قوافل طبية مجانية فى قرى الجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتبت – مرام محمد

كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة فى الفترة ما بين 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية في قرية الشيخ عثمان التابعة لإدارة الحوامدية يوم 25 أكتوبر، وإطلاق قافلة طبية بمساكن دهشور التابعة لإدارة 6 أكتوبر على مدار يومين في الفترة ما بين 25 إلى 26 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية بكفر عمار التابع لإدارة جنوب العياط على مدار يومين في الفترة ما بين 28 إلى 29 أكتوبر.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.



الجدول الأسبوعي لقوافل حياة كريمة



الجدول الأسبوعي لقوافل حياة كريمة في المحافظات