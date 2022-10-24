إطلاق برنامج تدريب المهارات المهنية والحياتية بـ"خدمة اجتماعية" بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، برنامج تدريب المهارات المهنية والحياتية لطلاب الفرقة الثانية، والذى سيضيف للطلاب المزيد من المهارات والخبرات فى مجال الحياة المهنية، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على الجانب التعليمى والبحثى، بل يمتد ليشمل تدريب الطلاب على الجوانب المهارية المهنية والحياتية كلا فى تخصصه لتخريج جيل قادر على الانتاج والتطوير والاندماج فى سوق العمل من خلال الجمع بين الجانبين النظرى والعملى على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية تعمل على اعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل، قادر على أحداث التغير الإيجابى فى المجتمع، وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنسانى والبيئة الاجتماعية، لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى، والنهوض بالمجتمع كما تعمل على تنمية مجتمعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها والمساهمة أيضا فى حل المشكلات القومية.

وأشار الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، أن البرنامج يتم تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومنسقى تدريب المهارات للفرقة الثانية، حيث تم إعداد خطة تدريبية تتضمن العديد من المهارات المهنية والحياتية منها، مهارة إعداد وتوثيق البحوث، ومهارة التسجيل الرقمى، ومهارة الاتصال، ومهارة التفاوض، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل المهنية والفنية لممارسة تلك المهارات ومنها المناقشة الجماعية، والمبادرات المجتمعية، والمعسكرات، والندوات.