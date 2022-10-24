اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حوادث مختلفة بمناطق متعددة في كفر الشيخ

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:56 م
إصابة 6 أشخاص فى حوادث مختلفة بمناطق متعددة في كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ ، وجرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة لهم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوقوع حوادث ، ووصول 6 مصابين إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "مريم .ا.ا" ،17سنة من ميت الديبة ، و  "رنا. م. ا"، 17 سنة من ميت الديبة ، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة بمدخل القرية ، وأصيب " "اسماعيل .أ" ٤٥سنة ، من كفرالشيخ، بكدمات وجروح ، فى حادث تصادم سيارتين على رافد الطريق الدولى.

كما أصيب "غمري.خ " 50 سنة من المثلث مركز الرياض بجروح شديدة في مناطق متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بالرياض، وأصيب "محمد .ا.س"، 40 سنة ، من مسير ، بتسمم ، نتيجة لدغة ثعبان ، وأصيب "إسلام.ع.ع" 20 سنة ، من اسحاقة،  بكدمات وسحجات فى حادث انقلاب توك توك، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

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