اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:55 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا- بسيون" بالغربية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:43 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "طنطا- بسيون" بالغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى بسيون المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون  بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون، أمام قرية كفر سليمان.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

حادث

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