إدارة مرض السكري من النوع 2 بدون الأنسولين.. أشياء مهمة يجب معرفتها

كتبت إيناس البنا

داء السكري هو أحد أسوأ الأمراض التي تؤثر على العمل السلس لجميع الأعضاء تقريبًا، نظرًا لعدم وجود علاج لهذه الحالة، فإن الطريقة الوحيدة التي تعمل من أجل حياة صحية هي الحفاظ عليها مستويات السكر في الدم فحص الأنسولين والحفاظ عليه.

في حين أن الكثير من الناس يجب أن يأخذوا حقن الأنسولين لتحقيق التوازن بين المستويات ، فإنها تصبح مرهقة ، وبالتالي ينصح الأطباء بضرورة اتخاذ الاحتياطات الكافية في البداية عند التشخيص داء السكري من النوع 2بحيث يمكنك التحكم بدون أنسولين إضافي.

وفق جامعة ولاية بنسلفانيا يساعد الأنسولين سكر الدم على دخول خلايا الجسم حتى يمكن استخدامه كمصدر للطاقة، يشير الأنسولين أيضًا إلى الكبد لتخزين سكر الدم لاستخدامه لاحقًا.

السكر في الدم يدخل الخلايا ، ومستويات في تيار الدم ينخفض ​​، مما يشير إلى انخفاض الأنسولين أيضًا، يقول خبراء الصحة إن الأنسولين هرمون حيوي لا يستطيع المرء أن يعيش بدونه، إليك كيف تعمل:

يتم تقسيم الطعام الذي تتناوله إلى سكر الدم

ثم يدخل سكر الدم إلى مجرى الدم، مما يشير إلى إفراز البنكرياس للأنسولين

يساعد الأنسولين سكر الدم على دخول خلايا الجسم بحيث يمكن استخدامه كمصدر للطاقة

يشير الأنسولين أيضًا إلى الكبد لتخزين سكر الدم لاستخدامه لاحقًا

يدخل سكر الدم إلى الخلايا ، وتنخفض المستويات في مجرى الدم ، مما يشير إلى انخفاض الأنسولين أيضًا

تنبه مستويات الأنسولين المنخفضة الكبد لإفراز السكر في الدم المخزن بحيث تكون الطاقة متاحة دائمًا ، حتى لو لم تكن قد أكلت لفترة من الوقت

كيف تدير مرض السكري بدون أنسولين؟



فيما يلي بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول إدارة مرض السكري من النوع 2 بدون الأنسولين.

1. تغيير نمط حياتك:



يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 التحكم في نسبة السكر في الدم وتناول نظام غذائي متوازن، من المهم تغيير نمط حياتك عند تشخيص إصابتك بمرض السكري. اعتمادًا على وزنك وطولك الحاليين ، قد يشجعك طبيبك على إنقاص وزنك، يمكن لطبيبك أو اختصاصي التغذية مساعدتك في تطوير خطة خسارة وزن آمنة وفعالة.

2. اتباع نظام غذائي متوازن:



من المهم جدًا تناول تلك المجموعات الغذائية التي لا تعمل على تقلب مستويات السكر في الدم، يفضل تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والكربوهيدرات.

3. التمرين:



يجب ممارسة التمارين اليومية لمدة 30-40 دقيقة على الأقل، إذا لم تكن تمرينًا عالي الكثافة ، فقم بالمشي أو الركض أو السباحة أو حتى ركوب الدراجات، التمرين يساعد في إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يساعد في سرعة الهضم ويحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

4. ترك التبغ:



التدخين واستهلاك التبغ هما ألد أعداء الجسم فيما يتعلق بمرض السكري، أقلع عن التدخين في اللحظة التي تعرف فيها زيادة مستويات السكر في الدم.

5. النوم بشكل صحيح:



يساعد النوم الكافي وغير المتقطع في الوقاية من العديد من الأمراض، من المهم جدًا النوم لمدة 8-9 ساعات على الأقل يوميًا للسماح للأعضاء المختلفة بوظائفها بشكل صحيح.

6. تناول الأدوية عن طريق الفم بانتظام:



وفقًا لـ Healthline ، بالإضافة إلى التغييرات في نمط الحياة ، يجب تناول الأدوية الموصوفة عن طريق الفم لمرض السكري من النوع 2 بجدية، يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، تتوفر العديد من الفئات المختلفة من الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاج مرض السكري من النوع 2.