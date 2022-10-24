أوهمهم بتوفير عمل فى الخارج.. حبس المتهم بالنصب على الشباب فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على الشباب وايهامهم بقدرته على توفير فرص عمل فى الخارج، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وججهت له تهمة النصب على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت ملعومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التـواصل الاجتماعى " فيـس بـوك"، يقوم من خلالها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة - له معلومات جنائية). كما تبين قيامه بتجميع جوازات السفر من راغبى السفر للخارج، وكذا مبلغ مالى مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج.