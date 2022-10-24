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أول صور لـ زياد العليمى عقب إخلاء سبيله بعفو رئاسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:03 م
أول صور لـ زياد العليمى عقب إخلاء سبيله بعفو رئاسى زياد العليمى
كتب محمد السيد

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ينشر "اليوم السابع"، أول صور لزياد العليمى عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عنه.

وكان في استقباله عدد كبير من أسرته وأصدقائه وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وهم محمد عبد العزيز وطارق العوضى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحسام مؤنس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

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استقبال زياد العليمي بعد الإفراج عنه
استقبال زياد العليمي بعد الإفراج عنه

 

أصدقاء زياد العليمي
أصدقاء زياد العليمي

 

زياد العليمي
زياد العليمي

 

فرحة زياد العليمي بعد الإفراج عنه بعفور رئاسي
فرحة زياد العليمي بعد الإفراج عنه بعفور رئاسي

 

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