أكسفورد تدرس مقترحا لإصدار تصاريح قيادة محددة المدة للتخفيف من الزحام المرورى

كتبت : شيماء عبد المنعم

قد يحتاج المقيمون في أكسفورد إلى تصاريح للقيادة عبر وسط المدينة وفقًا لمساعى تنفيذ إجراءات جديدة، وإذا حصلت خطط المجلس على الضوء الأخضر، فبموجب الاقتراح، الذي سيتم البت فيه الشهر المقبل، سوف تصدر تصاريح للأسر تسمح لها بالقيادة عبر المدينة لمدة 100 يوم في السنة لكل مركبة، وسيتم إصدار ما يصل إلى ثلاثة تصاريح لكل أسرة، مع ترخيص واحد لكل شخص، وذلك للتخفيف من الازدحام المرورى.

وسيتم مراقبة المخطط بواسطة كاميرات ANPR في مواقع "تصفية حركة المرور" في جميع أنحاء المدينة، وحسب ما نشره موقع الديلي ميل، سيتم إصدار إعفاءات للحافلات وعربات التوصيل والمركبات الثقيلة والدراجات النارية والدراجات البخارية، فيما سيتم فرض غرامة قدرها 70 جنيهًا إسترلينيًا على السائقين بدون تصاريح.

في نهاية التجربة، والتي يمكن تمديدها لمدة أقصاها 18 شهرًا، سيتخذ مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير، قرارًا بشأن ما إذا كان سيستمر القرار أم لا، وهذه القيود ستدخل حيز التنفيذ بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً، على مدار سبعة أيام فى الأسبوع.

وتقدر تكلفة فلاتر حركة المرور بـ3 ملايين جنيه إسترليني، وسيتم تمويلها بشكل كبير من خلال منحة خطة تحسين خدمة الحافلات، وأغلقت مشاورات مجلس المحافظة بشأن مخطط المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر.