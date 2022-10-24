اليوم السابع
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أشرف عيسى أمينًا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:18 م
أشرف عيسى أمينًا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة المستشار أشرف عيسى
كتب إبراهيم قاسم

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قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، اختيار المستشار اشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمينًا عاما للجنة الفنية المشرفة على الانتخابات ويعاونه كلا من جمال عفيفي وعبد الفتاح ربيع وسامي عبد الله ومحمد سويلم ومحمود فوزي وعمرو عاطف وخالد مصطفى أمين سر اللجنة.

وتختص اللجنة بتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها اللجنة العامة المرفقة على الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح وإدراجها في السجل المعد لذلك طبقا للائحة وعرضها على اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

كما تتلقي اللجنة كافة الشكاوى والطعون وعرضها على لجنة الطعون المختصة للفصل فيها طبقا للتعليمات المنظمة.

 


انتخابات القضاه

نادي القضاه

اخبارمصريه



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