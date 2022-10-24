أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-10-2022

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24 أكتوبر 2022 في مستهل تعاملات الأسبوع عقب صعود بحوالي 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 1117 جنيها للجرام ، وسط توقعات بمزيد من التغير في الأسعار العالمية والمحلية للذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 957 جنيها.

عيار 24 يسجل 1277 جنيها.

عيار 21 يسجل 1117 جنيها.

الجنيه الذهب 8936 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2020.

وتخلى المؤشر نيكي الياباني عن معظم المكاسب الصباحية خلال الجلسة المسائية الاثنين 24 أكتوبر ليغلق دون مستوى 27 ألف نقطة الاثنين 24 أكتوبر، وسط قلق المستثمرين من توقعات الاقتصاد الصيني.واختتم المؤشر تعاملات اليوم مرتفعا 0.31% فقط عند26974.90 نقطة ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 133 مقابل هبوط 88 سهما، فيما بقيت أربعة دون تغيير.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% إلى 1887.19 نقطة.