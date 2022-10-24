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أحمد السويدى من المؤتمر الاقتصادى: مصر منطقة جيدة للاستثمار

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:35 م
أحمد السويدى من المؤتمر الاقتصادى: مصر منطقة جيدة للاستثمار أحمد السويدي فى المؤتمر الاقتصادى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث أحمد السويدي، عن تحديات التمويل من المؤسسات الدولية، قائلا: "نعمل في 50 بلدا في العالم وفى قارة أفريقيا نطلب تمويلا من المؤسسات، وكان هناك رفض بسبب عدم تواجد البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء والتمويل.. والتمويل لابد من أن كل دولة لديها بنية أساسية كاملة.. وهذه الشركات ساعدتنا في الاستثمار داخل مصر.

وأضاف خلال كلمته في جلسة: "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم الخاص"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "حصلنا على الدعم في مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.. والتمويل في بناء أول ميناء جاف في مصر.. هذه المؤسسات تساعد بشكل كبير.. وهناك مطالب بأن تكون معظم المشاريع تكون صديقة للبيئة.. وتقليل استخدام السيارات".

وتابع أحمد السويدي: "هذه المؤسسات عليها مساعدة في التسويق لجذب الشركات في مجال الاستثمار ومصر منطقة جيدة للاستثمار.. وتسوق المناطق الصناعية في مصر.. وهناك منصة من أجل الاستثمار في مصر".

وطالب هذه المؤسسات بمساعدة صغار المستثمرين.. وتوفير تمويل المشروعات الصغيرة التي ينفذها المزارعين"، متابعا: "في مجال التعليم هناك دعم من المؤسسات الدولية.. مثل خطط التعليم ومن رأيي التركيز عليه على مستوي كل الصناعات يساعد على الاستثمار وحياة أفضل وتوفير فرص عمل".

 


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